CTT propõem dividendo de 0,085 euros por ação

O conselho de administração dos CTT vai propor a distribuição aos acionistas de um dividendo de 0,085 euros por ação, revelou a empresa esta terça-feira em comunicado à Comissão do Mercado de Valor Mobiliários (CMVM).O valor traduz um corte de 22,7% face à remuneração proposta no ano passado, de 0,11 euros, que acabou por ser cancelada pela empresa devido ao impacto da pandemia. No ano anterior, os CTT pagaram um dividendo de 0,10 euros por ação, enquanto em 2018 a distribuição dos lucros aos acionistas foi de 0,38 euros por ação.(Notícia em atualização)