Lucros dos CTT afundam 42,9% para 16,7 milhões de euros em 2020

Os CTT fecharam o exercício de 2020 com lucros de 16,7 milhões de euros, menos 42,9% % face aos 29 milhões registados no ano anterior, comunicou esta terça-feira a empresa à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O impacto da pandemia nas receitas foi sentido sobretudo no primeiro semestre, sendo que no final do ano a empresa conseguiu recuperar, devido "também a fatores sazonais". No quarto trimestre de 2020 as receitas aumentaram 10,2%, o que contribuiu para que os CTT fechassem 2020 com uma subida das receitas de 0,7% para 745,2 milhões de euros. Já o EBITDA recuou 10,8% para 90,5 milhões de euros no total do ano, apesar de também ter registado uma subida, de 4,6%, no último trimestre.(Notícia em atualização)