Resultados dos CTT "confirmam tendência de recuperação" mas ações reagem em queda

O CaixaBank BPI ficou agradado com os resultados do quarto trimestre que os CTT apresentaram ontem após o fecho da sessão, bem como com as expectativas da companhia para este ano, considerando que "confirmam a tendência de recuperação".





"Os CTT apresentaram um bom conjunto de resultados", escrevem os analistas do banco numa nota de "research", onde destacam o crescimento das receitas (+5%) e do EBITDA (+16%) no quarto trimestre de 2020, o que compara com quedas no acumulado dos primeiros nove meses do ano (entre janeiro e setembro as receitas desceram 1% e o EBITDA desceu 21%).



Banco CTT regista lucros pela primeira vez Leia Também

Para o analista Filipe Leite os resultados do quarto trimestre "confirmam a tendência de recuperação suportada pelo forte crescimento" da divisão de encomendas (E&P), que viu as receitas dispararem 45% no trimestre, com a margem EBITDA a subir 11 pontos percentuais.





Os CTT fecharam o exercício de 2020 com lucros de 16,7 milhões de euros, menos 42,9% % face aos 29 milhões registados no ano anterior. A quebra nos lucros é justificada pela "interrupção do correio" durante o período de confinamento e pela "lenta recuperação subsequente", dado o "insustentável enquadramento regulatório e de preços" aplicável aos CTT.





No quarto trimestre as receitas ficaram 2% abaixo do esperado pelo CaixaBank BPI, mas o EBITDA foi 5% superior ao previsto. Na globalidade do ano a empresa cumpriu o "guidance" de um EBITDA acima de 90 milhões de euros.



CTT propõem dividendo de 0,085 euros por ação Leia Também

Nas perspetivas para 2021, a empresa espera "apresentar um crescimento de um dígito elevado no que se refere aos rendimentos operacionais, EBITDA a crescer dois dígitos, EBIT superior a 50 milhões de euros e investimento de 35 milhões, dos quais 15 milhões referentes a investimento em crescimento".





Leia Também CTT exigem ao Estado dupla compensação

O CaixaBank BPI ficou agradado com o "guidance" para este ano, pois está a apontar para uma subida de apenas 4% nas receitas e um EBIT de 45 milhões de euros.





No que diz respeito ao dividendo, os analistas não estavam a contar com qualquer remuneração, depois de a proposta de 11 cêntimos por ação do ano passado ter sido cancelada. No comunicado com a apresentação dos resultados os CTT propõem um dividendo de 8,5 cêntimos por ação.



Lucros dos CTT afundam 42,9% para 16,7 milhões de euros em 2020 Leia Também

Ações caem

Apesar dos comentários positivos dos analistas, a reação das ações está a ser negativa, invertendo a tendência de alta das últimas sessões.





Os títulos caem 2,05% para 2,86 euros, aliviando de uma queda máxima de 6,85% logo no arranque da sessão. Esta é a primeira sessão negativa em cinco, sendo que nas últimas quatro as ações ganharam 15%. Desde o início do ano os CTT acumulam uma valorização de 21,7%.





Os analistas do CaixaBank BPI recomendam comprar as ações com um preço-alvo de 2,90 euros.