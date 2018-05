CTT vendem mais um edifício em Lisboa por 10,3 milhões

Os CTT ainda realçam que receberam já 1 milhão de euros de sinal, devendo o restante ser pago quando a escritura for assinada, o que deverá acontecer no prazo máximo de seis meses. A venda está, ainda assim, "condicionada ao não exercício de direito de preferência na venda destes imóveis pelas autoridades administrativas que legalmente beneficiam de tal direito".



O nome do comprador deste imóvel não foi divulgado.





escritura que formalizou esta alienação foi assinada a 15 de Dezembro de 2017.





Os CTT têm um programa de venda de activos no âmbito do plano de reestruturação, tendo aliás já alienado o edifício que foi a sua sede na Rua se Dão José. A venda deste palacete rendeu um encaixe de 25 milhões de euros, tendo apurado uma mais-valia de 16 milhões. A No plano de reestruturação dos CTT apresentado em Dezembro a empresa anunciou a intenção de alienar cerca de 30 imóveis, que têm um valor contabilístico de 6 milhões. Era, pois, estimado um impacto - com estas vendas - no EBITDA em 2020 de 6 a 7 milhões. O encaixe esperado com estas vendas estava nos 12 a 13 milhões. Só no edifício da Rua da Palma encaixou 10 milhões.(Notícia actualizada com mais informações às 17:05)