Da Honda à McDonald’s: o impacto do coronavírus sobre as empresas

Empresas globais, como a Honda Motor e o grupo PSA, estão a retirar trabalhadores das regiões chinesas mais atingidas pelo surto do coronavírus. Operadoras de parques temáticos, cinemas, retalhistas e redes de restaurantes estão a suspender ou reduzir as operações para proteger os funcionários e limitar a propagação do novo vírus.

As medidas tomadas pelas empresas destacam a importância de Wuhan como centro de produção, transporte e negócios de empresas de todo o mundo. A cidade da região central da China tem mais de 500 fábricas e outras instalações, ocupando a 13ª posição entre as 2 mil cidades chinesas que constam na base de dados da Bloomberg das cadeias de fornecimento. É a capital da província de Hubei, que conta com 1.016 fábricas, tornando-se a sétima maior de 32 dessas jurisdições.





Empresas japonesas têm lá cerca de 54 unidades, empresas dos Estados Unidos controlam 44 e as europeias, 40, segundo os dados. Muitas fábricas são do setor automóvel e de transporte, e entre os grandes nomes encontram-se a PepsiCo e a Siemens.