Diamante rosa vendido por quase 60 milhões de euros em leilão estabelece novo recorde

Um diamante rosa foi vendido num leilão em Hong Kong por 59,24 milhões de euros, estabelecendo um novo recorde para o preço por quilate de um diamante ou pedra preciosa, de acordo com a Sotheby's.O "Williamson Pink Star" de 11,15 quilates foi vendido por 453,2 milhões de dólares de Hong Kong, tornando-se no segundo valor mais alto pago por uma joia em leilão, acrescentou a casa de leilões.A oferta vencedora, de um comprador não revelado da Florida, Estados Unidos, foi mais do dobro do preço de venda estimado de 21,6 milhões de euros.O cobiçado artigo foi o segundo maior diamante rosa a ser vendido em leilão. Os diamantes rosados são as pedras preciosas mais raras e mais procuradas no mercado mundial.O recorde de um diamante rosa foi estabelecido em 2017, quando uma pedra chamada "CTF Pink Star" foi vendida também em Hong Kong por 72,9 milhões de euros.