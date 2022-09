Diretor financeiro da Bed Bath & Beyond morre em Nova Iorque

A Bed Bath & Boyond confirmou este domingo que foi Gustavo Arnal, diretor financeiro da empresa de decoração, o homem que caiu sexta-feira de um arranha-céus em Manhattan, provocando a sua própria morte."Apresentamos as mais sinceras condolências à família do Gustavo, que será recordado por todos pela sua liderança e talento na gestão da nossa empresa", afirmou, em comunicado Harriet Edelman, presidente do conselho de administração da Bed Bath & Beyond. "O nosso foco é apoiar a sua família e a sua equipa e os nossos pensamentos estão com eles neste momento triste e difícil."Na semana passada, Gustavo Arnal terá apresentado detalhes sobre o plano de recuperação da empresa, que inclui um corte substancial na força de trabalho e o encerramento de cerca de 150 lojas. O plano também prevê novos financiamentos e a venda de até 12 milhões de ações.A cadeia de móveis e decoração norte-americana - outrora um gigante do setor - atravessa um período de dificuldades financeiras e tem vivido momentos de grande volatilidade na bolsa de Nova Iorque.A empresa chegou a ser alvo de "shortsellers" que, com base nos fracos resultados, apostaram na sua queda. Contudo, devido a um movimento concertado nas redes sociais, semelhante ao do Game Stop no início de 2020, chegou a ver as suas ações dispararem no mês passado.Gustavo Arnal terá vendido 55.013 ações da Bed Bath & Beyond durante esse período, encaixando cerca de 1,4 milhões de dólares, o que lhe valeu uma queixa na justiça.O executivo de 52 anos estava na empresa desde maio de 2020, tendo anteriormente trabalhado na Avon, na Walgreens e na Procter & Gamble.