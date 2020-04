Distanciamento e proteção: assim se prepara o regresso

Medição de temperatura e controlo de outros sintomas. Luvas, máscaras, equipamentos de proteção individual. Distanciamento entre postos de trabalho. Estas são algumas das medidas que as empresas estão a preparar para o regresso ao trabalho. Em segurança. Com menos negócio, e só parte dos trabalhadores, mas com o olhar já na retoma. É um momento, diz-se, de “superação”.