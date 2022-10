Dólar forte derruba em 28% lucro da McDonald's

Leia Também McDonald's avança para primeira grande mudança na administração em três anos

O McDonald's totalizou 4.274 milhões de dólares (4.263 milhões de euros) de lucro, entre janeiro e setembro, uma descida de 28% em comparação com igual período de 2021, foi hoje anunciado.Neste período, a faturação da cadeia americana de 'fast-food' fixou-se em 17.256 milhões de dólares (17.214 milhões de euros), praticamente em linha com o resultado obtido no ano anterior.Só no terceiro trimestre, a empresa apresentou uma queda de 5% nas vendas para 5.872 milhões de dólares (5.858 milhões de euros) e de 8% no lucro para 1.981 milhões de dólares (1.976 milhões de euros)."O nosso desempenho no terceiro trimestre de 2022 demonstrou um amplo impulso dos nossos negócios", assinalou, em comunicado, o presidente executivo da cadeia de restaurantes, Chris Kempczinski.A marca justificou ainda a queda no volume de negócios com os movimentos no mercado cambial.Pelas 16:00 de Lisboa, as ações da empresa estão a valorizar 3,79%.