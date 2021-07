Domingo mais caro da história: preço da luz bate máximos

megawatt hora (MWh), o que representa um valor histórico para um domingo. A onda de calor que se faz sentir em Espanha e Portugal é um dos motivos apontados para esta subida expresssiva.

103,63 euros/MWh e um mínimo de 67,98 euros/MWh.

Este valor é registado depois de o mercado grossista ter fechado junho como o mês mais caro de sempre desde que o Mibel foi criado, em 2007. Aliás, no dia 2 de julho foi já registado um recorde máximo do ano, com o preço a atingir os 99,8 euros/MWh.As mesmas fontes explicam que este recorde de domingo é ainda mais relevante já que se trata de um dia em que, normalmente, a atividade industrial se reduz significativamente.