Dona da Efacec vai ser "promovida" na bolsa de Frankfurt

A Mutares, que adquiriu recentemente a portuguesa Efacec , vai ser promovida ao SDAX, índice da bolsa de valores de Frankfurt, que agrega 70 pequenas e médias empresas na Alemanha.A decisão tomada pela Deutsche Börse, que teve lugar no âmbito da revisão regular daquele índice de "small-cap" (ou seja, de ações representativas de empresas com uma baixa capitalização bolsista), foi anunciada, esta quarta-feira, pela própria "holding" industrial alemã, em comunicado . A entrada no SDAX acontece no próximo dia 18."Isto torna a Mutares uma das 70 empresas maiores e com maior liquidez cotadas na Alemanha, a seguir às do DAX [maior índice da bolsa de Frankfurt, que agrega 40 empresas] e do MDAX [com 50] em termos de capitalização de mercado em 'free float'", isto é, em termos da percentagem do capital social que se encontra disperso em bolsa (nas mãos de accionistas minoritários).Por outras palavras, a "promoção" faz com que as ações da Mutares entrem no grupo das 160 mais valiosas da bolsa alemã."A promoção para o SDAX constitui outro marco na história de sucesso da empresa desde o IPO [sigla inglesa de oferta pública inicial] em 2018", refere a empresa.Para o CEO e fundador da Mutares, Robin Laik, trata-se de um "reconhecimento especial adicional para com o trabalho de toda a equipa ao longo dos anos, na sequência da inclusão recente no MSCI Germany Small Cap Index", bem como dos "esforços profissionais transparentes no mercado de capitais", além de um "incentivo" para a empresa alcançar " o compromisso de duplicar as receitas consolidadas para 10 mil milhões de euros até 2028 com o mesmo impulso de antes"."A inclusão no SDAX ajuda a aumentar ainda mais o interesse nas nossas ações e a expandir a nossa presença no mercado de capitais", enfatiza.