Efacec perdeu quase metade dos doutorados e mestres desde nacionalização em 2020

, avança esta segunda-feira o Público, com os altos quadros a liderarem o êxodo na empresa registado depois da crise acionista e da pandemia.O jornal assinala que não há documentos, dados ou declarações que permitam explicar este êxodo iniciado em 2020 e que continuou nos anos seguintes, mas aponta não ser difícil admitir que as perspetivas internas não eram as melhores numa empresa que só não faliu porque o Estado não deixou.A Efacec, com sede em Matosinhos e aproximadamente 2.000 trabalhadores, não encolheu apenas no topo da pirâmide, já que, a 31 de dezembro de 2023, tinha nos quadros menos 23% de licenciados, menos 41% de bacharéis e menos 11% de trabalhadores com nível de formação até ao secundário face a 2019.naquele período, o equivalente a quase 23% do quadro de funcionários, de acordo com o Público.