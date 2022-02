Dona da Visão alvo de tentativa de ciberataque esta madrugada

A Trust in News, que detém a revista Visão e outros 14 títulos, "foi esta madrugada alvo de uma tentativa de ciberataque", mas "nenhum sistema crítico foi comprometido", divulgou esta quarta-feira a empresa de media."A Trust in News, empresa detentora da Visão e de outras 14 marcas de informação, foi esta madrugada alvo de uma tentativa de ciberataque", revela o grupo, num comunicado divulgado no 'site' da revista."Os sistemas de alerta e segurança foram imediatamente acionados e a situação está a ser avaliada, mas nenhum sistema crítico foi comprometido", acrescenta a Trust in News, referindo que "os 'sites' das marcas estão todos operacionais".Esta tentativa de "intromissão ilegal já foi reportada às autoridades competentes", lê-se na nota. Na segunda-feira, a Vodafone Portugal foi alvo de um ciberataque sem precedentes que está a afetar a sua rede. Em 02 de janeiro, o grupo Impresa, dono da SIC e do Expresso, tinha sido alvo de um ataque informático.