Dona do Tiktok confirma negociações com a Tencent para vender operação nos videojogos

Numa altura em que pretende retirar-se da indústria dos videojogos, a ByteDance, empresa proprietária da rede social Tiktok, confirmou esta terça-feira que está em conversações com vários potenciais compradores da Nuverse, que representa a atividade da empresa nos videojogos. Entre eles, está a Tencent, a maior empresa de videojogos do mundo.A notíca foi adiantada pela Reuters , que explica, citando uma fonte da ByteDance, que as negociações estão ainda a decorrer, mas, até ao momento, não foi alcançado qualquer acordo entre as partes.Importa recordar que a ByteDance anunciou que se iria retirar do negócios dos videojogos para concentrar esforços noutros ramos. Esta retirada surge cinco anos depois da sua incursão neste mercado com um valor avaliado em 185 mil milhões de euros.Está em cima da mesa um acordo entre as duas empresas que pode envolver a venda de vários jogos publicados pela Nuverse, da ByteDance, como "Crystal of Atland" e "Earth: Revival", conforme adiantou o jornal chinês, LatePost.A Reuters adianta também, citando fontes próximas do processo, que a empresa já deixou de trabalhar nos videojogos que estavam a ser criados e não tinham sido ainda lançado.A ByteDance é também detentora da Moonto, outra unidade de videojogos, que adquiriu em 2021, e tem também procurado potenciais compradores no mercado para este ativo.