TikTok contrata empresa europeia para auditar tráfego de dados

A empresa chinesa tem vindo a adotar medidas para acalmar as preocupações da UE sobre a sua política de proteção de dados. Ao acordo com a empresa de segurança informática NCC junta-se ainda o desenvolvimento de três centros de dados que vão operar no bloco.

