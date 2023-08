TAP com lucros de 22,9 milhões de euros no primeiro semestre

Leia Também Efromovich junta-se a consórcio nacional na corrida pela TAP

No primeiro semestre deste ano a TAP obteve um lucro de 22,9 milhões de euros, o que representa uma melhoria de 225 milhões de euros em relação ao mesmo semestre do ano passado, quando tinha sido registado um resultado negativo de 202,1 milhões de euros. Já em relação a 2019, antes da pandemia de covid-19, o aumento do lucro foi de 134,9 milhões de euros.Em comunicado, a companhia aérea acrescenta que, se considerar apenas o segundo trimestre, o lucro de abril a junho foi de 80,3 milhões de euros. No período homólogo tinha registado uma perda de 80,4 milhões de euros.Trata-se da primeira vez que a companhia aérea alcança resultados positivos nos primeiros seis meses de um ano, desde que os resultados semestrais são publicados (2019).Na nota, a empresa salienta que "este bom resultado alicerça-se no forte crescimento das receitas operacionais, que ascenderam a 1,9 mil milhões de euros, com um aumento de 600 milhões euros (+44,3%) face ao mesmo período de 2022". Por outro lado, os custos aumentaram 36,6%, para 1798 milhões, o que permitiu à TAP melhorar o resultado operacional do primeiro semestre, de 4,4 para 108 milhões de euros.O EBITDA — resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações — aumentou 47,8% entre janeiro e junho, para 345,2 milhões de euros. A TAP apresenta um EBITDA Recorrente de 361,7 milhões de euros, com uma margem de 19%.A companhia aérea transportou um total de 7,6 milhões de passageiros, o que representa um aumento de 30,2% em relação ao ano anterior, atingindo 96% dos valores alcançados em 2019. Durante este período, o número total de voos operados também aumentou em 17,9%, atingindo 89% dos níveis pré-crise de Covid-19.Também a taxa de ocupação dos voos da companhia aérea nacional subiu 5,5 pontos percentuais face a igual período do ano passado, atingindo os 80,2% no primeiro semestre.Para Luís Rodrigues, presidente executivo da companhia, estes resultados "reforçam a tendência sustentada de melhoria comercial e financeira da TAP, atingindo um excelente desempenho com um resultado líquido positivo no primeiro semestre"."As margens operacionais e o trajeto de desalavancagem, acima das metas do plano de restruturação, provam a sustentabilidade financeira do grupo num momento crítico da nossa história. No entanto, ainda há um longo caminho a percorrer. A procura continua forte, com as reservas para os próximos trimestres a atingirem valores consideráveis, indiciando um segundo semestre intenso, para o qual a TAP estará preparada", reforça o gestor.