EasyJet com prejuízo de mais de 300 milhões no primeiro semestre

A companhia aérea britânica easyJet anunciou esta quinta-feira que registou prejuízos líquidos de 307 milhões de libras (cerca de 349 milhões de euros) na primeira metade do seu exercício fiscal (até 31 de março), mas conseguiu reduzi-los.A transportadora aérea diz ter conseguido reduzir os prejuízos em 29,4%, devido ao crescimento em alguns aeroportos e controle de custos.A empresa indicou num comunicado enviado à Bolsa de Londres que estas perdas são inferiores às registadas no período homólogo, quando atingiram os 431 milhões de libras (495 milhões de euros).As perdas antes de impostos situaram-se em 415 milhões de libras (477 milhões de euros), menos 25,4% do que as registadas nos mesmos seis meses do período anterior.A transportadora aérea indicou também que as perdas operacionais atingiram 396 milhões de libras (455 milhões de euros), menos 20,6% do que no período anterior.A companhia aérea destaca estar a ter melhorias no seu desempenho financeiro devido às medidas que tomou há 18 meses, ao focar-se nas rotas mais rentáveis devido à procura.A EasyJet prevê um lucro de 80 milhões de libras (92 milhões de euros) na sua área de férias (avião e hotel).Na primeira metade do ano fiscal, a companhia aérea transportou 33,1 milhões de passageiros, 41% a mais que no ano anterior, enquanto o fator de ocupação foi de 87,5%, perante os 77,3% registados no período anterior, indica a easyJet.O CEO da easyJet, Johan Lundgren, disse hoje que a forte procura por voos e férias significa que a empresa está "a entrar no verão com confiança".