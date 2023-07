Tripulantes de cabine da easyJet convocam greve de cinco dias

Leia Também EasyJet anuncia cinco novas rotas para inverno de e para Lisboa, Porto e Funchal

Os tripulantes de cabine da easyJet decidiram avançar com um pré-aviso de greve de cinco dias, entre 21 e 25 de julho, depois de terem chumbado a proposta da companhia aérea de baixo custo, segundo informação do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), a que o Negócios teve acesso."Não existe mais espaço a negociação e não nos resta outra alternativa se não declarar um pré-aviso de greve", diz o SNPVAC, num comunicado enviado aos associados, em face da "reafirmada a posição da empresa".A decisão foi tomada depois dos resultados "esmagadores" da votação da proposta da companhia de baixo custo: 90% votos contra, 7% votos a favor e os restantes 3% de abstenção."Tal como esperávamos, esta é a demonstração cabal e em uníssono do descontentamento dos associados easyJet em relação às pretensões da empresa para connosco", diz o SNPVAC, embora reconhecendo estarem "alinhados em alguns pontos da proposta, como é natural após alguns meses de reuniões".No entanto, ressalva, "o que não compreendemos é a postura da companhia relativamente ao salário base, que representa quase dois terços do nosso pagamento". "Estamos muito abaixo dos valores praticados por outras companhias de aviação em Portugal e noutros países da rede", reforça."Não compreendemos como não nos podem ser oferecidas rubricas também já existentes, como o 'short notice' ou o descaramento necessário para recusar penalizações para erros de 'payroll', após anos e anos de falhas", denuncia o sindicato, sinalizando que "nada disto seria relevante se a companhia não planeasse horários pesados, aliados a aeroportos totalmente congestionados"."Lamentamos profundamente que a empresa continue a considerar que um FA [tripulante de cabine, na sigla em inglês] português deva receber no fim dos três anos de aumentos menos 90% de salário base que um colega francês. Estas contas são assombrosas e só nos devem dar mais força para a luta que se avizinha", remata o SNPVAC.