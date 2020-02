eBay dispara com notícia de interesse da dona da Bolsa de Nova Iorque

A eBay fechou a disparar 8,78% para 37,41 dólares em Wall Street depois de ser avançado que a Intercontinental Exchange – dona da Bolsa de Nova Iorque – está interessada na sua aquisição.

Em contrapartida, a Intercontinental Exchange cedeu 7,45% para 92,59 dólares quando a manifestação deste interesse foi avançada pela Dow Jones Newswires.

A Intercontinental abordou a empresa de comércio eletrónico com uma oferta de compra, referiu a agência noticiosa citando fontes conhecedoras do processo.

De acordo com as mesmas fontes, as duas empresas não estão (pelo menos ainda) em conversações formais. Horas mais tarde, a própria Intercontinental disse, citada pela Bloomberg, não estar em conversações com a eBay.

A proposta de compra poderá avaliar a eBay em mais de 30 mil milhões de dólares, com base no seu valor de mercado e no prémio que a Intercontinental teria provavelmente de pagar, segundo as fontes da Dow Jones.

Nos últimos anos, a eBay – com sede em San Jose, na Califórnia – tem registado uma estgnação no crescimento das suas vendas, o que debilitou a sua posição no mercado do comércio online, que é dominado nos EUA pela Amazon, sublinha a Bloomberg.

Investidores ativistas como a Elliott Management Corp. e a Starboard Value começaram a exigir, no ano passado, que a plataforma de leilões online procedesse a mudanças na sua forma de atuação.

Devin Wenig, que entrou em confronto aberto com essas empresas investidoras, enquanto CEO da eBay, acabou por ser demitido em setembro passado – por não ter conseguido expandir a plataforma e por se opor à venda de negócios da empresa, segundo a justificação dada então.

Em novembro, a eBay anunciou a venda do seu website de revenda de bilhetes StubHub à rival europeia Viagogo por 4,05 mil milhões de dólares.



(notícia atualizada à 1:13 com declaração da Intercontinental)