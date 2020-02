As bolsas norte-americanas sobem há três sessões consecutivas, recuperando das quedas registadas com as preocupações à volta do coronavírus. O Nasdaq atingiu máximos históricos no início da sessão.

Segundo a Bloomberg, são as notícias sobre possíveis vacinas ou tratamentos para o coronavírus - ainda que os ensaios clínicos possam demorar - que estão a animar os índices bolsistas. Apesar disso, a Organização Mundial da Saúde já veio confirmar que, para já, não são conhecidas terapêuticas eficazes contra o coronavírus, que afeta quase 25 mil pessoas e que já matou quase 500 pessoas.



Além disso, há dados económicos positivos: os números do mercado de trabalho divulgados hoje mostraram que, em janeiro, houve a maior criação de emprego num mês em quase cinco anos. Acresce que alguns bancos centrais asiáticos já sinalizaram que podem adotar uma política monetária mais expansionista para contrariar o impacto económico do vírus.



Em Wall Street, o setor tecnológico continua a destacar-se com as ações da Microsoft - sobe cerca de 1,5% para novos máximos - e Nvidia em alta assim como as da Amazon, que ontem fechou pela primeira vez com uma capitalização bolsista acima de um bilião de dólares.



Já a Snap está a descer mais de 5%, após ter divulgado receitas trimestrais abaixo do esperado. A Ebay também cede cerca de 1% depois de ter disparado ontem com a notícia de que a dona da Bolsa de Nova Iorque estava interessada em adquiri-la.



No setor automóvel, o destaque continua a ir para a Tesla que tem registado uma ascensão metórica. A cotada já superou os 900 dólares, mais do que duplicando o valor que tinha no início de janeiro, mas a evolução da cotação antes do mercado abrir apontava para uma queda de 5% no arranque da sessão de hoje.



Além da Tesla, a Ford também está em queda (-8%) depois de ter desiludido ontem os investidores com o "guidance". A General Motors, que sobe cerca de 2,5%, apresenta resultados hoje.



As ações da farmacêutica norte-americana Gilead Sciences estão a cair 2% após terem valorizado significativamente face à especulação sobre um potencial medicamento para tratar o coronavírus.

