EDP em processo de aquisição da fotovoltaica polaca Zielona-Energia.com

A EDP anunciou esta terça-feira que está em processo de aquisição de uma nova empresa de energia solar polaca, a Zielona.Energia.com, através da EDP Energia Polska, que opera naquele mercado desde 2020, sem revelar o valor do negócio."Três meses depois de ter feito a sua primeira grande aquisição no mercado polaco, a EDP Energia Polska está em processo de aquisição de mais uma empresa especializada em energia solar distribuída, a Zielona.Energia.com", anunciou o grupo, em comunicado.Segundo a EDP, este processo de aquisição, cujo valor não revela, vai permitir reforçar a posição no mercado polaco de energia solar distribuída, após a recente aquisição da Soon Energy, adicionando ao grupo uma companhia com mais de 58 megawatts-pico (MWp) instalados naquele mercado.A Zielona-Energia.com, fundada em 2013, fornece soluções energéticas e fotovoltaicas a pequenas e médias empresas, tendo como clientes escolas, escritórios empresariais ou espaços agrícolas."A Polónia é um país estratégico deste crescimento, onde já estávamos a desenvolver projetos eólicos e onde, com este segmento de negócio, pretendemos alcançar no próximo ano a marca de 100MWp contratados de capacidade solar para autoconsumo", destacou a administradora da EDP Vera Pinto Pereira.Em relação à recente aquisição da Soon Energy, também na Polónia, a EDP deu conta de que a aquisição permitiu contratar, até ao momento, cerca de 30MWp com clientes empresariais desde o início deste ano.Neste âmbito, um dos mais recentes contratos foi assinado com a PGE Energia Odnawialna, que prevê a instalação de centrais solares de 12MWp nas instalações que esta empresa tem em oito regiões da Polónia, devendo o projeto estar concluído no primeiro trimestre de 2023.O grupo EDP opera no mercado polaco desde 2007, através da EDP Renewables Polska, com projetos eólicos e fotovoltaicos.