EDP e Verallia assinam contrato em Itália para cinco centrais solares

A EDP Comercial anunciou esta segunda-feira que vai instalar cinco centrais solares fotovoltaicas para fornecer eletricidade de origem renovável às fábricas da empresa Verallia, especializada em embalagens sustentáveis de vidro para alimentos e bebidas.Os cinco parques terão, no total, uma capacidade instalada de 15MWp, o que "torna este contrato o maior anunciado até agora pela EDP num único país, para a instalação de parques solares", anunciou a empresa em comunicado.A produção anual de energia poderá chegar aos 16GWh. O primeiro parque a ser instalado estará a fornecer energia renovável às unidades de produção da Verallia (de onde saem mais de 16 biliões de garrafas e frascos de vidro) já no início do próximo ano.O projeto inclui a construção de centrais nas regiões italianas de Verona, Savona, Mântua e Vicenza. No total, serão instalados cerca de 28 mil painéis solares, numa área superior a 142 mil metros quadrados, o que permitirá à Verallia evitar a emissão de cerca de 8 mil toneladas de CO2 por ano."Esta colaboração vai permitir-nos acelerar a tendência de crescimento que estamos a ter em Itália e a consolidar o crescimento global da EDP neste segmento" da energia solar distribuída, disse Vera Pinto Pereira, administradora da EDP.Para a empresa italiana, "o acordo assinado com a EDP Energia Itália é estratégico", disse Marco Ravasi, CEO da Verallia Italia, que pretende reduzir as emissões de CO2 em 46% até 2030.Desde 2020, a EDP Comercial reforçou a sua capacidade contratada de solar e atualmente, junto com a Enertel, a empresa de solar que adquiriu no ano passado, conta com mais de 70 MWp contratados nesse país.