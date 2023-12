EDP vende participação na CEM de Macau à China Three Gorges por 100 milhões

A EDP anunciou esta sexta-feira a venda da sua participação na Companhia de Electricidade de Macau (CEM). Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a energética explica que vendeu à China Three Gorges os 50% que tinha na Energia Ásia Consultoria, entidade cujo único ativo é a participação de 21,2% na CEM.A transação deverá render 100 milhões de euros, "sujeita a ajustamentos até à conclusão da transação", indica o comunicado.A CEM é a concessionária exclusiva nas atividades de transmissão, distribuição e comercialização de eletricidade em Macau desde 1985."Esta transação está totalmente alinhada com o Plano de Negócio 2023-2026 da EDP, permitindo a realocação do seu capital nas suas atividades principais. A transação está sujeita ao cumprimento de condições precedentes regulamentares e outras condições usuais para uma transação desta natureza", pode ler-se no comunicado.