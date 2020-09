Efanor compra mais 89 mil ações da Sonae Indústria com "desconto" face à OPA

Leia Também Efanor tem poupado dinheiro nas OPA com compras em mercado

A Efanor adquiriu 88.962 ações da Sonae Indústria, reforçando a sua participação na empresa sobre a qual lançou uma OPA.Em comunicado enviado à CMVM, a Sonae Indústria revela que a Efanor adquiriu 78.962 ações na passada terça-feira, 1 de setembro, a um preço médio de 1,128 euros por título, e outras 10 mil na quarta-feira, 2 de setembro, a um preço unitário de 1,13 euros.Assim, a holding da família Azevedo investiu 90.369 euros na aquisição das ações, que custariam 101.416 euros se compradas pelo valor da contrapartida proposta na OPA, que é de 1,14 euros.Desde o lançamento da OPA, a Efanor já comprou 525.689 ações da Sonae Indústria, tendo despendido cerca de 567,4 mil euros.A Efanor detinha 68,6% do capital da empresa aquando do lançamento da oferta pública de aquisição sobre a Sonae Indústria, tendo no mesmo dia lançado uma OPA também sobre a Sonae Capital.