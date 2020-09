Efanor reforça na Sonae Indústria e na Sonae Capital

A Efanor comprou 25.881 ações da Sonae Indústria na sessão de quinta-feira, 3 de setembro, reforçando a sua participação na empresa sobre a qual lançou uma OPA.



Em comunicado à CMVM, a Sonae Indústria revela que a Efanor adquiriu essas ações a um preço médio unitário de 1,127 euros.

Assim, a holding da família Azevedo investiu 29.167 euros na aquisição das ações, que custariam 29.504 euros se compradas pelo valor da contrapartida proposta na OPA, que é de 1,14 euros.

A Efanor tinha já informado sobre a compra, nos dias 1 e 2 de setembro, de 88.962 ações da Sonae Indústria.

Desde o lançamento da OPA, a Efanor já comprou 551.570 ações da Sonae Indústria, tendo despendido cerca de 596,5 mil euros.



A Efanor detinha 68,6% do capital da empresa aquando do lançamento da oferta pública de aquisição sobre a Sonae Indústria, tendo no mesmo dia lançado uma OPA também sobre os cerca de 37,2% que não detém na Sonae Capital

Num outro comunicado ao regulador do mercado é referido que a Efanor adquiriu, também a 3 de setembro, 400.000 ações da Sonae Capital a um preço médio de 0,69 euros por título – um cêntimo abaixo da contrapartida de 0,70 euros oferecida na OPA que a Efanor lançou sobre a empresa a 31 de julho.

Este investimento ascendeu, assim, a 276.000 euros.

Ontem, a Sonae Capital tinha comunicado que a Efanor comprou na terça e na quarta-feira desta semana 868.394 ações por 600.073 euros (ao mesmo preço unitário de 0,69 euros a que comprou ontem).