Família Azevedo investe 600 mil euros para reforçar na Sonae Capital

Leia Também Efanor compra mais 89 mil ações da Sonae Indústria com "desconto" face à OPA

A Efanor, holding da família Azevedo, investiu 600.073 euros esta terça e quarta-feiras na aquisição de 868.394 ações da Sonae Capital.Em comunicado enviado à CMVM, a Sonae Capital informa que na terça-feira a holding comprou 427.650 ações ao preço unitário de 0,69 euros, um cêntimo abaixo da contrapartida de 0,7 euros oferecida na OPA que a Efanor lançou sobre a empresa a 31 de julho. No dia seguinte, foram 440.744 ações a serem adquiridas a um preço médio ponderado de 0,692 euros.As duas operações reforçaram a participação da Efanor em cerca de 0,35% na empresa liderada por Miguel Gil Mata (na foto).Desde o anúncio da OPA, em simultâneo com uma oferta pública de aquisição sobre a Sonae Indústria, a holding do clã Azevedo comprou mais de 950 mil ações da Sonae Capital, tendo investido aproximadamente 690 mil euros.