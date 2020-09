Efanor volta a reforçar na Sonae Capital com investimento de 1,1 milhões

Leia Também Ações da Sonae Indústria e Capital ajustam à OPA e lideram ganhos

A Efanor Investimentos, holding da família Azevedo, continua a reforçar a participação na Sonae Capital, sobre a qual anunciou uma OPA no final de julho. Em comunicado enviado à CMVM esta quinta-feira, a Sonae Capital informa que a Efanor adquiriu mais de 1,5 milhões de ações da empresa.As aquisições foram feitas esta quinta-feira, 24 de setembro, a um preço unitário de 0,70 euros, idêntico à contrapartida proposta na oferta pública de aquisição (OPA).No total, a Efanor comprou 1.582.949 ações, o que corresponde a um investimento de 1.108.064,3 euros para a aquisição de cerca de 0,63% do capital da empresa.Na quarta-feira, a Efanor tinha indicado a compra, nos dias 16, 17 e 18 de setembro, de 601.196 ações da Sonae Capital, ao preço unitário de 0,70 euros, num investimento de 420.837,2 euros.Desde o anúncio da OPA, altura em que a Efanor detinha 62,8% da Sonae Capital, o investimento da holding de Cláudia e Paulo Azevedo totaliza cerca de oito milhões de euros, tendo sido adquiridas 11.472.383 ações, o que equivale a aproximadamente 4,59% do capital da empresa. Assim, a Efanor controla agora perto de 67,4% da Sonae Capital.