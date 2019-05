Melhor empresa de pesagem do mundo mora em Braga e distribui lucros pelos trabalhadores

Depois do terceiro lugar obtido por duas vezes, tendo conseguido chegar ao segundo lugar no ano passado, a bracarense Balanças Marques atingiu este ano o topo mundial ao ser eleita a melhor empresa de pesagem do mundo entre os fabricantes de equipamentos de pesagem nos "Weighing Review Readers’ Choice Awards", que são promovidos pelo portal "International Weighing Review" e distinguem anualmente os melhores do mundo neste setor através da votação dos profissionais e do público em geral.

Alguns dos seus produtos também foram escolhidos como os melhores do mundo nas suas categorias, como foram os casos da balança BM5 ARM, que foi eleita pelo segundo ano consecutivo a melhor balança para retalho, enquanto a báscula PCM M1500 ganhou o prémio de melhor báscula de pesar camiões, e o ETPOS o melhor software para pesagem. "Estas distinções servem para reforçar a excelente imagem que a empresa tem dentro e fora de Portugal, assim como o posicionamento da sua marca e dos seus produtos no mercado internacional", salienta a empresa, em comunicado. A Balanças Marques apresenta-se como o maior fabricante nacional da área da pesagem. Detém empresas em Espanha, França, Brasil e China, tendo fechado o último exercício com vendas de 8,5 milhões de euros, dos quais 5,5 milhões foram gerados nos mercados internacionais. Entretanto, pelo segundo ano consecutivo, "em virtude dos excelentes resultados obtidos em 2018", o grupo José Pimenta Marques, que fatura 16 milhões de euros e é constituído por 12 empresas, entre as quais a Balanças Marques, distribuiu cerca de 50 mil euros pelos seus cerca de 100 trabalhadores. Foi com o salário de março que se procedeu à entrega desta gratificação "de até 60% do respetivo vencimento", variando o valor "em função do resultado da avaliação do desempenho individual de cada colaborador e da sua assiduidade no ano de 2018", explica a empresa de Braga. "O sucesso das empresas do grupo José Pimenta Marques é também resultado direto do trabalho dos nossos colaboradores. Nesse sentido, é da maior justiça partilhar com eles o fruto do seu esforço e dedicação", realça a administração da empresa. Esta medida faz parte de um conjunto de benefícios atribuídos pelo grupo aos seus trabalhadores, entre outros, o aumento do salário mínimo para 650 euros e o subsídio de refeição em 20%, a atribuição de um prémio de nascimento de 500 euros, a entrega de "kits" escolares para os filhos e aulas de ginástica.