Empresa de Warren Buffett com prejuízo de 38 mil milhões até junho

A Berkshire Hathaway, empresa do multimilionário norte-americano Warren Buffett, teve prejuízos de 38.295 milhões de dólares (37,5 mil milhões de euros) no primeiro semestre, contra os ganhos 39.805 milhões de dólares registados em igual período do ano passado.

O prejuízo do conglomerado com sede em Omaha (Nebraska) é equivalente a 37.591 milhões de euros, segundo os dados hoje divulgados, que atribuem os resultados à desvalorização dos investimentos realizados.

Nos resultados hoje anunciados, a Berkshire diz que teve de reportar perdas de 43.755 milhões de dólares pelo declínio do valor dos seus investimentos, o equivalente a uma perda de 29.754 dólares por ação de classe A.

Entre janeiro e junho de 2021, a empresa registou ganhos de 18.488 milhões de dólares, o equivalente a ganhos de 18.488 dólares por ação de classe A.

Por sua vez, Buffet tem defendido, por várias vezes, que os ganhos operacionais da Berkshire são uma melhor medida do desempenho da empresa, uma vez que excluem os ganhos e perdas no investimento, que podem variar entre trimestres.

Nesta métrica, os ganhos da Berkshire subiram para 9,28 mil milhões de dólares - 6.312,49 dólares por ação de classe A -, contra 6,69 mil milhões de dólares no ano passado - 4.399,92 dólares por ação de classe A.

Quatro analistas inquiridos pela FactSet esperavam que os ganhos operacionais por ação de classe A fossem de 4.741,64 dólares.