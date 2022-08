Warren Buffet reforça aposta na Occidental Petroleum. Ações disparam 9%

Leia Também Activision e Chevron lideram preferência da Berkshire

A Berkshire Hathaway quer comprar até 50% do capital da Occidental Petroleum. A empresa comandada pelo multimilionário Warren Buffet pediu autorização ao regulador energético norte-americano, para avançar com a operação.Por seu lado, a Comissão Federal para a Regulação de Energia dos EUA deu luz verde ao também conhecido como "Oráculo de Omaha"."Conclui-se que a operação proposta é consistente e de acordo com o interesse público, estando [por isso] autorizada", pode ler-se no documento divulgado pelo supervisor.Em meados de julho, a Berkshire Hathaway já tinha reforçado a sua aposta na empresa com a compra de 4,3 milhões de ações por 250 milhões de dólares, tendo passado a deter perto de 20% do capital da petrolífera.Buffet escolheu um momento em que o petróleo, negociado tanto em Londres como em Nova Iorque é negociado em baixa, pressionado pelos temores de uma recessão porvocada pelo endurecimento da política monetária dos bancos centrais.Depois do anúncio da intenção de reforço de compra do capital, a petrolífera reagiu em alta, estando as ações a ganhar 9,28% para 70,90 dólares. Desde o início do ano, a empresa valorizou 144,57% em bolsa.