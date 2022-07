Empresa Douro Azul de Mário Ferreira alvo de buscas

A sede da empresa Douro Azul, detida por Mário Ferreira e responsável pelos cruzeiros no Douro, está a ser alvo de buscas por parte da Autoridade Tributária e pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal [DCIAP]. A informação foi avançada pelo Correio da Manhã.



Numa nota divulgada na sua página oficial, o DCIAP confirma que estão a decorrer oitos buscas em sociedades, entre as quais sociedades de advogados, num caso que identifca como "ferry". "As diligências visam a recolha de prova relacionada com a alienação de um ferry a uma sociedade com sede em Malta", refere.



Em causa estão indícios de fraude fiscal qualificada e branqueamento no negócio da compra e venda do navio Atlântida, que em setembro de 2014 foi vendida aos estaleiros navais de Viana do Castelo no valor de mais de oito milhões e, um ano mais tarde, em 2015, por 17 milhões a uma empresa norueguesa.





"Nas buscas, que decorrem em Portugal – mais concretamente no Funchal e no Porto – e em Malta, participam dois magistrados judiciais, cinco magistrados do Ministério Público, 19 inspetores e peritos forenses da DSIFAE e 12 elementos da Unidade de Ação Fiscal da GNR", refere o DCIAP em comunicado, acrescentando que a "investigação prossegue sujeita a segredo de justiça".



Já em 2016, esta compra motivou buscas por parte da Polícia Judiciária.