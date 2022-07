O empresário Mário Ferreira está a ser investigado pela Procuradoria Europeia devido a suspeitas relacionadas com a atribuição de fundos comunitários a empresas do grupo do dono da TVI, noticia, esta quarta-feira, o Correio da Manhã (CM).



De acordo com o jornal, foi aberto um inquérito na sequência de uma queixa relacionada com a atribuição de dinheiros de Bruxelas e a alegada prática de atos de branqueamento de capitais, a qual terá sido comunicada ao Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), onde o empresário está já a ser investigado no âmbito de dois inquéritos, estando a Procuradoria Europeia a debruçar-se apenas sobre os fundos comunitários.



Neste âmbito, o CM recorda que, durante o julgamento em que Ana Gomes responde por difamação a Mário Ferreira, que decorre no Porto, a antiga eurodeputada afirmou ter apresentado queixa contra o empresário junto da Procuradoria Europeia.