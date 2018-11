Os indicadores financeiros das empresas portuguesas melhoraram de forma substancial em 2017, quer ao nível da demonstração de resultados, quer no balanço.





Uma progressão positiva face aos anos anteriores, mas que não afasta ainda vários indicadores de risco no tecido empresarial português.





De acordo com os dados revelados esta terça-feira pelo Banco de Portugal, que incorporam os dados recolhidos na Informação Empresarial Simplificada (IES), 36,2% das empresas portuguesas fecharam 2017 com um resultado líquido negativo. Apesar deste peso ser ainda considerável, tem vindo a reduzir-se de forma sustentada ao longo dos anos. Em 2013, quando a recessão atingiu o pico em Portugal, 43,7% das empresas portuguesas tinham prejuízos. Em 2016 já era de 37,5% (mais 1,3 pontos percentuais do que no ano passado).





No que diz respeito ao EBITDA (resultados antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) no ano passado era negativo para 30,3% das empresas portuguesas. Uma queda de 1 ponto percentual face a 2016 e de 2,7 pontos percentuais contra 2013.





Ao nível do balanço, as empresas com capital próprio negativo representavam 25,6% do total, quando em 2016 o peso era de 26,9% e em 2013 de 28,4%.





O Banco de Portugal dá conta de outros indicadores que mostram uma melhoria da saúde financeira das empresas portuguesas. "A rendibilidade dos capitais próprios das empresas não financeiras privadas, em 2017, situou-se em 9,0%, mais 2,2 pontos percentuais (pp) do que o observado em 2016", sendo que "este aumento foi impulsionado pela rendibilidade das PME, que aumentou 3,0 pp para 7,8%".





A autonomia financeira (capital próprio em percentagem do activo) aumentou 1 pp para 33,2% e o peso dos empréstimos no total do activo reduziu-se 1,3 pp para 31,3%. O custo da dívida baixou três décimas para 3,7%, o que corresponde a uma redução de 0,3 pp.





"A redução do endividamento e do custo da dívida e o aumento da rendibilidade resultaram numa melhoria generalizada dos rácios de financiamento", diz o Banco de Portugal, que destaca o rácio de cobertura de gastos de financiamento pelo EBITDA, que passou de 5,0 para 6,1.