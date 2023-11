Endutex vai converter antiga fábrica no Moov Hotel Campanhã

Situada junto da estação ferroviária, da Estrada da Circunvalação e do rio Douro, estabelecendo ainda a ligação com o centro da cidade, a Rua do Freixo era uma excelente via de acesso de mercadorias e matérias-primas, tendo até aos anos 70 do século passado constituído uma montra do processo de industrialização iniciado em 1860. Aqui moraram históricas fábricas como a de Louça Esmaltada

...