Espanhola Demium investe em quatro startups portuguesas

A gestora de "venture capital" Demium Capital (anteriormente conhecida como Think Bigger Capital), que gosta de ser conhecida como "uma empresa que aposta em talento", anunciou que investiu em quatro novas startups portuguesas – a Flagger, a Explor, a Orbitas e a Movendo -, que concluíram o seu programa de incubação e receberam investimento do Fundo Demium Capital, mentoria e acompanhamento.

"A Demium trabalha em conjunto com empreendedores talentosos, ajudando-os a iniciar rapidamente o seu negócio e preparando-os para as competências básicas de gestão de redução de risco relativas às fases iniciais de uma startup", explica a sociedade de capital de risco, esta terça-feira, 11 de Outubro, em comunicado.

O que a diferecia, garante, "é que aposta em talento para incubação, em vez de ideias já formadas, ou seja, reúne os melhores profissionais e cria equipas que vão posteriormente desenvolver as ideias de negócio", começando tudo nos eventos AllStartup, que acontecem cinco vezes por ano, que depois dão origem a equipas que integram os programas de incubação.

De acordo com a Demium, "as startups investidas fizeram parte do Programa de Incubação, onde os empreendedores se conheceram, foram apresentados, orientados e formados por profissionais experientes do ecossistema para em conjunto criarem as equipas que formam as startups".

Assim que "o produto mínimo viável" foi validado, as startups foram então apresentadas para investimento.

"A Demium compromete-se a trabalhar de perto com os empreendedores, não só durante os programas, mas durante toda a vida das startups, criando e fomentando uma comunidade coesa. Já demos as boas vindas às startups investidas, um passo importante no percurso destas empresas", avança Diogo Patão, diretor de programas da Demium.

Vamos agora conhecer as quatro novas startups do portefólio da Demium:

Flagger

"A Flagger, um verificador de imagens digital que proporciona um mundo digital fiável que se propõe a pôr fim a imagens falsas e fraudes, recebeu um primeiro investimento de 100 mil euros da Demium Capital para se focar em Investigação & Desenvolvimento.

Nasceu com o objetivo de contribuir para a criação de um mundo digital seguro, transparente e justo e garante meios de comunicação autênticos. Ajudam na captura, análise e armazenamento de provas fiáveis para que as empresas possam estabelecer interacções comerciais mais seguras, assegurar uma maior satisfação do cliente."

Explor

"A Explor, investida em 100 mil euros pela Demium Capital, ajuda a maximizar uma experiência de viagem ao adaptar o conteúdo que o utilizador vê ao momento que ele está a viver e o seu contexto emocional. A sua missão é simplificar e encurtar o tempo do processo de tomada de decisão.

‘Este investimento permite-nos testar a estratégia ‘go-to-market’ e o posicionamento do produto na região do Porto. No futuro, queremos testar a escalabilidade da Explor’ diz Ricardo Órfão, CTO da Explor, atualmente a financiar-se para uma ‘bridge round’."

Movendo

"Movendo é uma empresa D2C que oferece mobiliário multifuncional customizável pelo cliente por meio de e-commerce. A startup é 100% digital desde o serviço ao cliente até à fabricação pelos meios da indústria 4.0, que possibilita que uma interface tecnológica com o cliente e com fábricas equipadas com maquinaria digital produza móveis customizados.

A Movendo, além de criar os móveis, é responsável por essa interface, que conta com um configurador digital intuitivo que dá autonomia ao cliente para tornar-se co-criador das peças, bem como das ordens de fabrico automatizadas para as fábricas, expedidas diretamente do configurador. A startup foi investida em 150 mil euros, para criar os protótipos ‘flatpack’, desenvolver o serviço online e lançar duas primeiras linhas de mobiliário voltadas para ‘home office’."

Orbitas

"A Orbitas foi investida em 150 mil euros pela Demium Capital para desenvolver uma nova geração de plataforma analítica que atua como cientista de dados artificial para ajudar os decisores a responder rapidamente aos problemas empresariais.

As ferramentas analíticas tradicionais não conseguem responder aos problemas empresariais na velocidade que os negócios precisam. São necessárias novas abordagens analíticas em que a análise seja incorporada nas atividades empresariais diárias para acelerar e melhorar a tomada de decisão. A Orbitas é uma resposta a essa demanda, colocando ‘insights’ prontos para uso na mão dos tomadores de decisão."