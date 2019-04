Espanhola Demium quer lançar 60 start-ups em Portugal

Bloomberg

Criada há seis anos em Espanha, onde está presente em cinco cidades, e após abrir escritórios em Minsk (Bielorrússia), Kiev (Ucrânia), Milão (Itália) e Londres (Reino Unido), a incubadora de start-ups Demium instalou-se no espaço de trabalho partilhado NowBeato, próximo do Hub Criativo do Beato.

E já realizou o seu primeiro evento "AllStartup" em Portugal, o qual, "em menos de dois meses, contabilizou 400 inscrições", tendo o "bootcamp" que realizou na capital portuguesa contado com "37 participantes de dez nacionalidades", avança a Demium, em comunicado.

Tim Brown, responsável pela relação com investidores na Fast Track, que estava neste programa como mentor, acabou por entrar como empreendedor, "já tem equipa e vai começar um negócio" com a Demium Startups Portugal. "As portas que eles podem abrir para start-ups em fase inicial são inestimáveis. Estou muito entusiasmado com o futuro", afirma Brown, citado pela Demium.

Em curso está a decisão final acerca dos projetos que seguirão em frente e integrarão um programa de incubação de seis meses no espaço NowBeato, com acesso a recursos e apoio para lançar o negócio, nomeadamente instalações gratuitas, investimento inicial e mentoria.

A Demium "posiciona-se como uma incubadora pré-ideia e pré-equipa e apoia os empreendedores que não sabem bem como começar. O objetivo é que estes possam trabalhar uma ideia, encontrar uma equipa e acelerar o negócio. Para isso, podem contar com apoio, mentoria, formação e ‘networking’ permanentes", descreve-se a incubadora espanhola de star-ups.

Em troca, a Demium fica como co-fundadora e com 15% de cada empresa criada.

Nos próximos quatro anos, a Demium prevê lançar mais de 60 negócios "made in" Portugal, numa avaliação conjunta superior a 100 milhões de euros.

"Acreditamos que Lisboa é o epicentro da inovação na Europa, especialmente pelos incentivos ao ecossistema empreendedor e desenvolvimento de talento internacional na cidade. Confiamos que possuímos as condições necessárias para construir negócios exponenciais de relevância internacional em Portugal", considera Benjamin Lambert, managing director da Demium no nosso país.

Desde 2013, a Demium garantiu que já promoveu 53 eventos "AllStartup" em três países, contando com 174 projetos lançados, 60 empresas constituídas e 45 start-ups ativas com avaliação conjunta de 158 milhões de euros, contabilizando "mais de 70% de taxa de sucesso", quando a média costuma ser de 10%.

A incubadora explica a elevada taxa de sucesso "não só pela construção e validação das ideias de negócio, mas principalmente pela forma como se foca no empreendedor, investindo tempo na sua formação e identificando os melhores grupos de trabalho, além do suporte total no que diz respeito a metodologia, construção de ‘roadmaps’ e apoio na captação de investimento".

A Demium avança, entretanto, que o próximo evento "AllStartup" em Portugal deverá ocorrer no final de junho.