Espanhola Demium entra nas lisboetas Liisa e Viveel. Soma 20 startups em Portugal

A gestora de "venture capital” aposta, pela primeira vez, no setor Web3, com as suas duas novas apostas a receberem 300 mil euros para desenvolverem produtos assentes em “blockchain”.

Rui Neves ruineves@negocios.pt 15:53









Anteriormente conhecida como Think Bigger Capital, e que gosta de apresentar-se publicamente como "uma empresa que aposta em talento", a capital de risco espanhola Demium fechou o ano de 2022 com 18 startups portuguesas em carteira, num investimento superior a dois milhões de euros. Entretanto, no arranque do novo ano, a Demium decidiu somar mais um par de startups nacionais, investindo pela primeira vez no setor da Web3. Leia Também Espanhola Demium investe em quatro startups portuguesas "A Liisa e Viveel, incubadas em Lisboa, receberam 150 mil euros cada uma para desenvolverem os seus produtos assentes em 'blockchain', diversificando o portfólio de investimentos da Demium no setor", revela a gestora de "venture capital" espanhola, esta quarta-feira, 1 de fevereiro, em comunicado. Leia Também Espanhola Demium quer lançar 60 start-ups em Portugal Plataforma analítica que "utiliza a Inteligência Artificial para ajudar os investidores de NFTs a tomarem decisões melhores e mais rápidas", a Liisa foi investida em 150 mil euros pelo fundo espanhol para lançar a versão beta da plataforma e atingir cinco mil utilizadores, com a Demium liderar a ronda que contou também com 20 mil euros de um "business angel". "Estamos realmente entusiasmados por fazer crescer a Liisa e tornarmo-nos uma das plataformas analíticas de NFT líderes no mercado global", sinaliza Bernardo Silva, cofundador e CEO da Liisa. A Demium realça que, "ao combinar e analisar dados da 'blockchain', 'websites' e meios de comunicação social, a Liisa disponibiliza uma 'one-stop-shop' para os investidores de NFTs acelerarem a sua investigação e diligência". Já a Viveel, que contou com um investimento de 150 mil euros da Demium, "cria e desenha contratos inteligentes seguros e à medida, sem recorrer a código ou programação, o que permite a organizações de todas as dimensões criarem e implementarem contratos em minutos e não em meses". "O construtor visual possibilita que mesmo aqueles que não tenham conhecimento em programação criem de forma rápida contratos inteligentes, que se adaptam a uma vasta gama de necessidades", garante a empresa, que com a injeção financeira agora efetuada pela Demium "pretende atingir os objectivos de produção, receitas e penetração no mercado na primeira metade de 2023". "A segurança e a liberdade andam de mãos dadas, e são os pilares fundamentais da autonomia, responsabilidade e confiança numa empresa. A emergência da Web3.0 é, portanto, o caminho natural para a nossa evolução e é nisso que vamos estar focados", conclui Guilherme Silveira, CEO da Viveel. "Na Demium estamos convencidos de que a Web3 capacita os empresários a criar uma vasta quantidade de diferentes aplicações espalhadas por múltiplos setores e indústrias. Devemos entender a Web3 como uma excelente ferramenta onde os serviços podem ser oferecidos num ambiente mais seguro, fiável, e democrático, tendo o cuidado de evitar um ceticismo contínuo sobre especulação, roubo e privacidade. É crucial que a Web3 seja utilizada pelos criadores como um ecossistema baseado no esforço, pois só então floresce a oportunidade de investimento", defende Javier Desantes, diretor de operações e inovação da Demium. Nesta capital de risco, afiança, "o trabalho é feito a partir de uma fase muito inicial, ao apoiar equipas que ainda estão a moldar as suas ideias, trabalhando em conjunto com os empreendedores para reduzir o risco da fase inicial de uma startup".

