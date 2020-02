Estudo diz que coronavírus vai ter impacto em 5 milhões de empresas

Uma análise feita pela Dun & Bradstreet concluiu que o coronavírus deverá ter impacto em 5 milhões de empresas de todo o mundo. Metade das empresas com subsidiárias afetadas tem sede em Hong Kong.

Tem sido notícia o impacto do coronavírus nas pessoas e na economia, porém o Covid-19 não deixará de ter efeitos negativos em cerca de 5 milhões de empresas de todo o mundo, segundo conclui um estudo conduzido pela Dun & Bradstreet.





A análise às províncias chinesas mais penalizadas pela propagação do novo vírus da pneumonia concluiu que as zonas estão fortemente ligadas à rede do comércio global, pelo que o coronavírus terá um impacto relevante para muitas das empresas mais dependentes da globalização.