euPago investe 2 milhões para criar maior centro de fintech em Portugal

A euPago, instituição de pagamentos, finalizou um investimento de dois milhões de euros na criação do escritório74 no Porto, refere num comunicado divulgado esta quinta-feira. O objetivo, diz, é transformá-lo "no maior centro de Fintech em Portugal, funcionando como um importante polo de atração de investimento".

"O objetivo da empresa é funcionar como uma 'sandbox' para terceiros testarem ideias inovadoras junto do mercado, ou seja, acolher no escritório74 outras fintech que possam usar os recursos de instituição de pagamento para novas oportunidades de negócio nos sistemas de pagamento em Portugal", adianta a empresa criada em 2015.



"Uma vez que só existem em Portugal quatro operadores licenciados nos pagamentos online, temos a responsabilidade social de, com o nosso espaço e licença, apoiar outras fintech e ambicionamos até final do ano apadrinhar 20 startup, novas ou já existentes", afirma José Veiga, co-CEO da euPago, citado no comunicado.

A euPago, especializada no apoio a pagamentos online, registou cerca de 10 milhões de transações distribuídas por mais de 9.000 mil clientes em 2020.