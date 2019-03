O setor da mobilidade elétrica está no topo das intenções de investimento que chegam a Portugal, afirma o secretário de Estado da Internacionalização, na Conversa Capital, um espaço de entrevista conjunta entre o Negócios e a Antena 1.





Eurico Brilhante Dias diz que existe "uma mão cheia" de operações que o Governo está a acompanhar e que quer atrair para o país. São empresas que pretendem instalar fábricas para a produção de componentes e montagem de automóveis.





De acordo com o secretário de Estado da Internacionalização, são intenções que estão a ser disputadas "arduamente" com outros territórios e que Eurico Brilhante Dias acredita que "no médio prazo será possível ter resultados".





