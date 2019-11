Euronext de olho na aquisição das bolsas de Madrid e Milão

A operadora de mercados de ações Euronext NV poderá estar interessada na aquisição de outras bolsas na Europa para alargar o seu portefólio, incluindo a Bolsas y Mercados Españoles SA, em Espanha, e a Borsa Italiana, de Itália, segundo avançou a Bloomberg.





O proprietário da bolsa de Lisboa estará a avaliar a compra de outros ativos e, segundo a Bloomberg, terá mesmo pedido aconselhamento junto de consultoras. No entanto, para já, uma porta-voz da empresa disse ao Negócios que a Euronext não comentava qualquer tipo de rumor.





Para que o interesse na Bolsa de Milão se concretize é preciso que a London Stock Exchange Group esteja interessada em descartá-la do seu portefólio, com o objetivo de obter aprovação por parte dos reguladores para a compra da Refinitiv, adiantou a agência de notícias.





No entanto, a Euronext, que irá divulgar resultados depois do fecho da sessão de hoje, não avançou com nenhuma proposta formal por nenhuma das duas bolsas referidas, nem se sabe sequer se a bolsa de Madrid, como a de Milão, estão dispostas a alocar-se.





A empresa, liderada por Stephane Boujnah, garantiu este ano o controlo da bolsa de Oslo e no ano passado o Irish Stock Exchange. Uma possível aquisição em Espanha e Itália corresponderia ao projeto traçado pela empresa para os próximos três anos apelidado de "Let’s Grow Together 2022" e apresentado no mês passado.





Este ano as ações da Euronext já valorizaram 48%.