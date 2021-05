Evento para dinamizar entretenimento digital relançado em setembro

O principal evento de um projeto para impulsionar o setor do entretenimento digital e interativo em Portugal, "Trojan Horse was a Unicorn", será relançado entre 20 e 25 de setembro, em Tróia, distrito de Setúbal, revelou a organização.O evento principal deste projeto tem como propósito a captação de talentos e recrutamento para várias empresas associadas a este setor, como, por exemplo, a Walt Disney Animation Studios, a Lego, a Netflix ou até a Sony, segundo o fundador da iniciativa, André Luís, em comunicado enviado à Lusa.As edições anteriores tiveram a presença dos responsáveis pela produção de filmes de animação como "Spider-Man: Into the Spider-Verse", vencedor do Óscar de Melhor Filme de Animação em 2019.O projeto fundado em Portugal em 2013, e que decorreu até 2017, visa "ajudar a impulsionar a indústria do entretenimento digital" através de um "conjunto de eventos e iniciativas focadas no talento criativo e nos grandes investidores", refere André Luís."Acredito que Portugal tem o potencial para se tornar numa referência nesta indústria, pois reúne condições económicas, culturais e sociais que fazem dele um país atrativo para o talento e investidores internacionais. Queremos alavancar também os criadores e as empresas nacionais", sustentou o responsável.