Ex-CEO da McDonald's multado em 400 mil dólares pela SEC por ocultar informação ao mercado

O regulador financeiro dos EUA (na sigla inglesa SEC) sancionou esta segunda-feira o ex-CEO da McDonald's, Steve Easterbrook, por este proferir falsas declarações aos investidores relativamente à sua saída da cadeia de restaurantes de "fast food".Steve Easterbrook fica assim, por ordem da SEC, impedido de exercer cargos de liderança durante cinco anos e obrigado a pagar uma coima de 400 mil dólares (372,16 mil dólares à taxa de câmbio atual).Já a McDonald's conseguiu escapar a qualquer tipo de sanção, por ter cooperado com a investigação do regulador financeiro norte-americano "de forma substancial".Alegadamente, o ex-CEO foi despedido pela cadeia de restaurantes em 2019, por se ter envolvido com um funcionário, violando assim as normas de conduta da empresa. Porém, a SEC descobriu que este tipo de caso não ocorreu apenas uma vez e que Steve Easterbrook escondeu outros casos similares com outros colaboradores."Nós despedimos [o ex-CEO] e depois decidimos processá-lo ao saber que mentiu sobre o comportamento que teve", explicou a cadeia de "fast food" em comunicado.Em 2021, Easterbrook devolveu mais de 105 milhões de dólares que recebeu como indemnização em 2019, como compensação pela cessação do vínculo com a empresa, tendo ainda pedido desculpas à empresa, de forma a colocar um ponto final num processo judicial com a cadeia de restaurantes.