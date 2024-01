Exportações de têxtil e vestuário com queda de 5% até novembro

Leia Também Exportações de têxtil e vestuário tombam 8% em setembro

Portugal exportou 5.396 milhões de euros de têxteis e vestuário nos primeiros 11 meses de 2023, traduzindo uma quebra de 5% face ao ano anterior, com novembro a revelarDe acordo com dados divulgados pela Associação Têxtil e Vestuário de Portugal (ATP),, face ao mês homólogo de 2022.Em comunicado, enviado esta quarta-feira às redações, a ATP indica que "embora as exportações de matérias têxteis tivessem ainda ficado no vermelho (-11%), o vestuário e os têxteis-lar e outros têxteis confecionados recuperaram, tendo registado, respetivamente, 2% e 9% de crescimento".Inclusive, assinala "também em volume se registou um crescimento nas exportações de têxteis-lar e outros têxteis confecionados (+6%) e uma melhoria (apesar de ainda negativa) nas exportações de vestuário (-1%)"., com as vendas em novembro a crescerem 4% em valor (115,1 milhões de euros), apesar da queda de 9% em volume (8.772,8 toneladas), "tendo, desta forma, aumentado o preço médio por quilo exportado".O segundo maior destino do têxtil "made in Portugal" é França, enquanto a Alemanha surge em terceiro lugar.Com efeito, em novembro, segundo a ATP,(+6 milhões de euros, equivalente a +16%) e(-4,4 milhões de euros, equivalente a -11%).