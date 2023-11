Exportações de têxtil e vestuário tombam 8% em setembro

Leia Também Exportações estão em queda há meio ano

As exportações portuguesas de têxteis e vestuário mantém a tendência de queda, sofrendo uma descida homóloga de 8% em valor e de 12% em quantidade em setembro, revelam dados oficiais.Em concreto, em setembro, Portugal exportou 447 milhões de euros, correspondentes a 35 mil toneladas de artigos, de acordo com dados divulgados pela Associação Têxtil e Vestuário de Portugal (ATP) que assinala que o desempenho das exportações está "alinhado com o que tem vindo a ser o desempenho do comércio mundial de têxteis e vestuário nos últimos meses".Em comunicado, a ATP especifica que os têxteis-lar e outros têxteis confecionados, a par com o vestuário em tecido foram os produtos mais afetados no que respeita ao valor exportado, com uma quebra, respetivamente, de 8,3 milhões de euros e 7,9 milhões de euros.Entre os destinos que registaram quebras mais acentuadas encontram-se os principais mercados das exportações nacionais: Reino Unido, Estados Unidos, Itália, Espanha, Alemanha.A organização liderada por Mário Jorge Machado sinaliza, porém, que houve mercados com um bom desempenho, como é caso da França (+2% em valor) e do Canadá (+12%).Em termos acumulados, nos primeiros nove meses do ano, Portugal exportou 4.408 milhões de euros (-6% em termos homólogos) e 359 mil toneladas (-12%) de têxteis e vestuário.