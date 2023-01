Fabricante automóvel francês Renault reduz participação na japonesa Nissan

Leia Também Renault, Nissan e Mitsubishi investem 23 milhões de euros na produção de elétricos

A Renault vai reduzir a participação na Nissan de 43,4% para 15%, para colocar as duas fabricantes automóveis em pé de igualdade, depois de meses de difíceis negociações, anunciaram esta segunda-feira as empresas.A Nissan Motor Co e a Renault confirmaram o reajuste, que a empresa japonesa pedia há algum tempo, para resolver uma fonte de conflito, no âmbito de uma restruturação da aliança com o grupo francês, de acordo com um comunicado oficial.A Renault vai transferir 28,4% das ações que possui na Nissan para um fundo, com sede em França, mantendo uma participação de 15%, igual à que a Nissan tem na fabricante automóvel francesa.Os direitos de voto "serão neutralizados" para a maioria das decisões, disseram as duas empresas.A Nissan descreveu a reestruturação como um passo em direção a uma "governança equilibrada e participação acionista cruzada para promover eficiências operacionais".A aliança Nissan-Renault começou em 1999, com a empresa francesa a investir cerca de quatro mil milhões de dólares (3,7 mil milhões de euros) na fabricante japonesa, que na altura passava por dificuldades financeiras.A disparidade nas participações das duas empresas foi um motivo de atrito porque, apesar de se ter tornado muito mais lucrativa do que a Renault, a Nissan não tinha direito a voto na fabricante francesa.A Nissan vai investir para se tornar um "acionista estratégico" da Ampere, uma empresa que a francesa Renault está a criar para fabricar exclusivamente veículos elétricos, acrescentou o mesmo comunicado.O acordo, que envolveu negociações em outras áreas de cooperação, como o reforço das operações da Nissan na Europa, na Índia e na América Latina, tem ainda de ser aprovado pelos conselhos de administração da Renault, da Nissan e da Mitsubishi Motors, empresa também integrada na aliança.A Renault e a Nissan têm vindo a negociar novas fórmulas de cooperação desde o final de 2018, quando o antigo presidente das duas empresas Carlos Ghosn, um dos principais artífices da aliança, foi demitido, depois de ter sido detido no Japão por supostas irregularidades fiscais.