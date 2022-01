Fabricante de “chips” TSMC regista sexto trimestre consecutivo de vendas recorde

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A fabricante de "chips" TSMC está há seis trimestres consecutivos a registar recordes de vendas, numa altura em que a crise de semicondutores continua a afetar a indústria. Assim, no quarto trimestre de 2021, a empresa deverá ter registado receitas de 15,8 mil milhões de dólares (13,96 mil milhões de euros).

Este é o valor estimado a partir dos dados mensais de vendas divulgados pela empresa. A informação completa sobre os resultados trimestrais e a totalidade do ano serão conhecidos na próxima quinta-feira, dia 13 de janeiro.

Segundo os dados disponibilizados até aqui pela companhia, o valor esperado de receitas para o quarto trimestre, terminado em dezembro, está ligeiramente acima do "guidance", já que eram antecipadas receitas entre 15,4 mil milhões e 15,7 mil milhões de dólares.

Este valor de receitas compara com os 14,88 mil milhões de dólares registados no terceiro trimestre de 2021, um aumento de pouco mais de 4%.

Só em dezembro, as vendas da TSMC ascenderam a 5,6 mil milhões de dólares, refletindo um aumento de 32,4% em termos homólogos. Este foi mesmo o valor mais elevado de vendas comparando com os restantes meses de 2021.

A empresa, que tem na norte-americana Apple um dos principais clientes, tem estado em destaque desde que a crise global de "chips" arrancou. De acordo com Charles Shum, analista da Bloomberg Intelligence, os resultados da TSMC poderá mesmo levar o "lucro da empresa a crescer até 14,6% para 180 mil milhões de dólares de Taiwan". À atual conversão, trata-se de 5,7 mil milhões de euros.

As ações da TSMC fecharam a sessão desta segunda-feira em Taiwan com ganhos de 1,42%. Os resultados mensais foram divulgados após o fecho do mercado.