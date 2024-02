Falida Soares da Costa soma fiascos nos leilões e desarma-se por 130 euros

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A massa insolvente da SDCAA – Sociedade de Construções da África Austral (ex-Soares da Costa), que apresenta um saldo de apenas 1,6 milhões de euros, avançou recentemente para a liquidação do grosso dos seus ativos, que foram avaliados em 28,4 milhões de euros. Recorreu para o efeito a um total de 15 leilões eletrónicos, que terminaram no final do mês passado sem grande sucesso.





...