Feira do Livro fecha mais cedo no sábado por possíveis festejos do Benfica

A Feira do Livro arranca na próxima quinta-feira, 25 de maio, no Parque Eduardo VII, mas vai fechar mais cedo no próximo sábado. Na base da decisão estão os possíveis festejos no Marquês de Pombal caso o Benfica se sagre campeão.A Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL) - que organiza o evento - está em conversações com as entidades responsáveis - PSP, Proteção Civil e o próprio Benfica - para garantir o "menor impacto possível" na feira, estando o tema a ser "tratado com as entidades competentes há várias semanas".

"A feira estará aberta, mas deverá fechar mais cedo, temos uma nova reunião amanhã para perceber a hora", revela o presidente da APEL, Pedro Sobral, ao Negócios.



Apesar de ainda não saber qual a hora exata a que a feira encerrará no próximo sábado - sendo o horário habitual às 23:00 -, antecipa que "não deverá ser necessário fechar antes das 20:00". A decisão final, espera, será tomada esta terça-feira.



Encerrar a feira não está em cima da mesa, nem deverá estar, defende Pedro Sobral. "O diálogo com as entidades responsáveis tem sido contínuo e há consenso de que é necessário o menor impacto. Temos mais de 200 eventos marcados para sábado. Obviamente é necessário respeitar a Feira do Livro, que está marcada há muitos meses", diz.



Já no domingo, a Feira do Livro "decorrerá normalmente", acrescenta.

As águias podem conquistar o título já este sábado, sendo que, para tal, basta apenas um empate frente ao Santa Clara. A partida está marcada para as 18:00, no Estádio da Luz. A dar-se a vitória dos encarnados, espera-se que, como é habitual, milhares de adeptos rumem ao Marquês de Pombal para celebrar o título.



A 93.ª Feira do Livro de Lisboa vai realizar-se entre 25 de maio e 11 de junho, tendo este ano regressado às datas habituais antes do início da pandemia de covid-19.