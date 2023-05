Feira do Livro de Lisboa prolongada até 13 de junho

Leia Também Possível festa do Benfica fecha Feira do Livro às 17:00 e cancela 155 eventos

Em vez de encerrar a 11 de junho, como estava previsto, a Feira do Livro de Lisboa vai ser prolongada por mais dois dias, até 13 de junho.O anúncio foi feito hoje pela Associação Portuguesa de Editores e Livreiros, que sublinha que "após a auscultação de todos os envolvidos, entre participantes, editores, livreiros e restantes parceiros, a APEL foi sensível à vontade da esmagadora maioria e vai manter a feira aberta ao público por mais dois dias"."A programação cultural vai prolongar-se igualmente por estes dias adicionais, com vários dos eventos anulados a serem remarcados", sublinha ainda a organização em comunicado.No sábado, a Feira do Livro teve que encerrar às 17:00 devido aos festejos dos adeptos do Benfica no Marquês de Pombal, o que levou ao cancelamento ou reagendamento de 155 eventos